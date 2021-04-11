Директор «Барселоны»: «Надеемся, Месси провел не последний класико»
Директор «Барселоны» Гильермо Амор после поражения от «Реала» (1:2) прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего «сине-гранатовых» Лионеля Месси.
«Мы надеемся, что Месси провел не последний класико за нас. Хотелось бы, чтобы он остался и еще много раз выходил за «Барселону» против «Реала», — приводит Goal слова Амора.
В сезоне-2020/21 Месси провел 39 матчей за «Барселону», на его счету 29 голов и 13 результативных передач. Контракт 33-летнего аргентинца с клубом действует до конца июня 2021 года, футболист может покинуть команду летом на правах свободного агента.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/barcelona-hopeful-messi-has-not-played-his-last-clasico/nlbabqvpoxwe1k7djmc24mtk4
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