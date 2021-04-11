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Директор «Барселоны»: «Надеемся, Месси провел не последний класико»

07:59
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Директор «Барселоны» Гильермо Амор после поражения от «Реала» (1:2) прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего «сине-гранатовых» Лионеля Месси.

«Мы надеемся, что Месси провел не последний класико за нас. Хотелось бы, чтобы он остался и еще много раз выходил за «Барселону» против «Реала», — приводит Goal слова Амора.

В сезоне-2020/21 Месси провел 39 матчей за «Барселону», на его счету 29 голов и 13 результативных передач. Контракт 33-летнего аргентинца с клубом действует до конца июня 2021 года, футболист может покинуть команду летом на правах свободного агента.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/barcelona-hopeful-messi-has-not-played-his-last-clasico/nlbabqvpoxwe1k7djmc24mtk4

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