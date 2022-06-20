Рюдигер будет выступать в «Реале» под 22-м номером

Новичок «Реала» Антонио Рюдигер выбрал игровой номер в клубе.

В сезоне-2022/23 29-летний немец будет выступать под 22-м номером. Ранее он принадлежал Иско, который покинул клуб по окончании контракта.

Рюдигер перешел в «Реал» на правах свободного агента из «Челси», за который играл с июля 2017 года.

В минувшем сезоне защитник провел 54 матча, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.