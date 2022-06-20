«Вальядолид» представил новый логотип клуба

Испанский футбольный клуб «Вальядолид» на официальном сайте представил новый логотип.

Новая эмблема сделана более похожей на логотип, который использовался в 1930-х годах.

20 июня «Вальядолиду» исполняется 94 года, клуб был основан в 1928 году.

Сезон-2022/23 «Вальядолид» проведет в ла лиге, клуб вернулся в высший дивизион испанского футбола после годичного отсутствия.