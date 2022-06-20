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Сегодня, 16:28

«Вальядолид» представил новый логотип клуба

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Логотип «Вальядолида».
Фото ФК «Вальядолид».

Испанский футбольный клуб «Вальядолид» на официальном сайте представил новый логотип.

Новая эмблема сделана более похожей на логотип, который использовался в 1930-х годах.

20 июня «Вальядолиду» исполняется 94 года, клуб был основан в 1928 году.

Сезон-2022/23 «Вальядолид» проведет в ла лиге, клуб вернулся в высший дивизион испанского футбола после годичного отсутствия.

ФК Вальядолид
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
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21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 32 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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