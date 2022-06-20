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Сегодня, 08:47

«Атлетико» предложил Витселю контракт по схеме «1+1»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и игрок «Боруссии» Аксель Витсель близок к переходу в «Атлетико».

Как сообщает журналист Николо Скира, мадридский клуб обогнал «Марсель» в гонке за подписание 33-летнего игрока. «Кольчонерос» предложили Витселю контракт до 2023 года с опцией продления еще на год с более высокой зарплатой.

В прошедшем сезоне Витсель забил два мяча в 41 матче за «Боруссию» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1538738695880179712?s=20&t=SfZplN6nFH-mkrZnJyg3Fg
Аксель Витсель
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