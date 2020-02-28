Неймар в третий раз будет судиться с «Барселоной»

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар, который сейчас выступает за «ПСЖ», вновь подал в суд на каталонский клуб, сообщает El Mundo. Он требует возместить ему сумму в размере 6,5 миллиона евро, которую, по мнению бразильца, у него ошибочно вычли в качестве налогов.

Ранее Неймар считал, что ему причитается часть зарплаты, которую каталонский клуб не выплатил после его ухода в «ПСЖ». Также он был уверен, что клуб должен ему вторую часть подписного бонуса за продление контракта с «Барсой» и проценты за задержку выплат. В общей сложности — около 3,5 миллионов евро.

В другом иске Неймар требует от «Барселоны» выплаты 26 миллионов евро бонусов. Каталонцы в ответном иске намерены отсудить у бразильца 14 миллионов евро бонуса за лояльность. По мнению клуба, игрок должен был лишиться бонуса за свой переход в «ПСЖ» летом 2017 года.