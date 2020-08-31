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Названы даты матчей между «Барселоной» и «Реалом» в ла лиге

20:07
Винисиус отправил мяч в ворота Барселоны. Фото Reuters
Винисиус отправил мяч в ворота Барселоны. Фото Reuters
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Королевская испанская футбольная федерация на официальном сайте опубликовала календарь нового сезона чемпионата Испании.

Первая встреча «Барселоны» и «Реала» состоится в седьмом туре на «Камп Ноу». Базовая дата встречи — 25 октября. Во втором круге соперники сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в 30-м туре (11 апреля).

Чемпионат стартует 13 сентября. Последний тур запланирован на 23 мая 2021 года.

В минувшем сезоне «Реал» стал чемпионом Испании в 34-й раз в истории.

Стал известен календарь нового сезона чемпионата Испании

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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