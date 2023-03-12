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Сегодня, 17:48

«Наполи» рассматривает игрока «Аталанты» в качестве замены Осимхену

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Наполи» рассматривает нападающего «Аталанты» Адемолу Лукман в качестве потенциальной трансферной цели.

Как сообщает журналист Экрем Конур, клуб готов подписать 25-летнего игрока в качестве замены Виктору Осимхену, который может перейдет в АПЛ летом.

24-летнего Осимхена связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед». Он в этом сезоне забил 21 гол и отдал 5 голевые передачи в 27 матчах во всех турнирах.

Лукман перешел в «Аталанту» летом 2022 года из «Лейпцига». В текущем сезоне форвард сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Экрем Конур
Виктор Осимхен
ФК Аталанта
ФК Наполи
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Прокуратура Испании не нашла доказательств подкупа арбитров «Барселоной»

«Мальорка» сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» в матче ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 25 17 5 3 50-19 56
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 25 13 6 6 33-24 45
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 25 9 8 8 29-28 35
8
 Осасуна 25 9 7 9 22-24 34
9
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
10
 Мальорка 25 9 5 11 22-26 32
11
 Сельта 25 8 7 10 29-34 31
12
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
13
 Вальядолид 25 8 4 13 19-35 28
14
 Эспаньол 25 6 9 10 31-39 27
15
 Кадис 25 6 9 10 20-37 27
16
 Валенсия 25 7 5 13 28-28 26
17
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
18
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
19
 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
20
 Эльче 25 2 7 16 19-49 13
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10.03 23:00
Кадис – Хетафе
 2 : 2
11.03 16:00
Реал – Эспаньол
 3 : 1
11.03 18:15
Эльче – Вальядолид
 1 : 1
11.03 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 3 : 0
11.03 23:00
Валенсия – Осасуна
 1 : 0
12.03 16:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 1 : 1
12.03 18:15
Севилья – Альмерия
 - : -
12.03 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
12.03 23:00
Атлетик – Барселона
 - : -
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Жирона – Атлетико
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 12
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 12
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 19 2 3
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