Прокуратура Испании не нашла доказательств подкупа арбитров «Барселоной»
Испанская прокуратура не смогла предоставить доказательств о недобросовестном управлении и махинациях с документами, а также подкупа арбитров со стороны «Барселоны», сообщает Marca.
Следствие считает, что в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил более 6,6 миллионов евро за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с арбитрами.
По информации издания, суд не может вынести решение против клуба из-за отсутствия доказательств правонарушения.
Также сообщается, что счета, выставленные компании Негрейры, не соответствуют заявленным услугам.
Каталонский клуб отказался предоставлять документы, сказав, что они не найдены. Предназначение документов пока неизвестно.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу ла лиги, набрав 62 очка за 24 тура.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|24
|20
|2
|2
|46-8
|62
|
2
|Реал
|25
|17
|5
|3
|50-19
|56
|
3
|Атлетико
|24
|13
|6
|5
|38-19
|45
|
4
|Р. Сосьедад
|24
|13
|5
|6
|32-23
|44
|
5
|Бетис
|24
|12
|5
|7
|32-25
|41
|
6
|Вильярреал
|24
|11
|4
|9
|28-23
|37
|
7
|Р. Вальекано
|25
|9
|8
|8
|29-28
|35
|
8
|Осасуна
|25
|9
|7
|9
|22-24
|34
|
9
|Атлетик
|24
|9
|6
|9
|33-26
|33
|
10
|Мальорка
|24
|9
|4
|11
|21-25
|31
|
11
|Сельта
|25
|8
|7
|10
|29-34
|31
|
12
|Жирона
|24
|8
|6
|10
|38-38
|30
|
13
|Вальядолид
|25
|8
|4
|13
|19-35
|28
|
14
|Эспаньол
|25
|6
|9
|10
|31-39
|27
|
15
|Кадис
|25
|6
|9
|10
|20-37
|27
|
16
|Валенсия
|25
|7
|5
|13
|28-28
|26
|
17
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|25-34
|26
|
18
|Альмерия
|24
|7
|4
|13
|28-42
|25
|
19
|Севилья
|24
|6
|7
|11
|27-39
|25
|
20
|Эльче
|25
|2
|7
|16
|19-49
|13
|10.03
|23:00
|
Кадис – Хетафе
|2 : 2
|11.03
|16:00
|
Реал – Эспаньол
|3 : 1
|11.03
|18:15
|
Эльче – Вальядолид
|1 : 1
|11.03
|20:30
|
Сельта – Р. Вальекано
|3 : 0
|11.03
|23:00
|
Валенсия – Осасуна
|1 : 0
|12.03
|16:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|12.03
|18:15
|
Севилья – Альмерия
|- : -
|12.03
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|12.03
|23:00
|
Атлетик – Барселона
|- : -
|13.03
|23:00
|
Жирона – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|12
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|12
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|14
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|19
|2
|3