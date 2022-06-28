Дембеле не продлит контракт с «Барселоной», если клуб не улучшит предложение

Последняя встреча представителей «Барселоны» и нападающего Усмана Дембеле не дала результатов, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, стороны не договорились об условиях последнего предложения.

Отмечается, что окончательное решение о будущем 25-летнего француза будет принято на этой неделе.

При этом представители нападающего исключают вариант с продлением контракта, если «Барселона» не сделает более выгодное предложение.

Каталонском клубу необходимо время, чтобы проверить, смогут ли они предложить Дембеле более выгодный контракт, не нарушив правила финансового фэйр-плей.

В прошедшем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Бавария» предлагают французу более выгодные контракты, чем «Барселона».