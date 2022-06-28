Дембеле не продлит контракт с «Барселоной», если клуб не улучшит предложение
Последняя встреча представителей «Барселоны» и нападающего Усмана Дембеле не дала результатов, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, стороны не договорились об условиях последнего предложения.
Отмечается, что окончательное решение о будущем 25-летнего француза будет принято на этой неделе.
При этом представители нападающего исключают вариант с продлением контракта, если «Барселона» не сделает более выгодное предложение.
Каталонском клубу необходимо время, чтобы проверить, смогут ли они предложить Дембеле более выгодный контракт, не нарушив правила финансового фэйр-плей.
В прошедшем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Челси» и «Бавария» предлагают французу более выгодные контракты, чем «Барселона».
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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12
|Р. Вальекано
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13
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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20
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
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Кадис – Р. Сосьедад
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Сельта – Эспаньол
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Хетафе – Атлетико
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Осасуна – Севилья
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Валенсия – Жирона
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Вальядолид – Вильярреал
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