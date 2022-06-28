«Барселона» готова предложить «Баварии» 50 миллионов евро за Левандовски
«Барселона» готова заплатить за нападающего «Баварии» Роберта Левандовски до 50 миллионов евро, сообщает Sky Sport Deutschland.
По информации источника, в каталонском клубе уверены, что этой суммы будет достаточно для осуществления сделки.
Отмечается, что «Бавария» согласна продать 33-летнего поляка, но тянет время, чтобы повысить на него цены и подыскать подходящую замену.
При этом на второе предложение «Барселоны» мюнхенцы не ответили. В клубе по-прежнему хотят получить за нападающего 60 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Левандовски забил 46 мячей в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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