«Барселона» готова предложить «Баварии» 50 миллионов евро за Левандовски

«Барселона» готова заплатить за нападающего «Баварии» Роберта Левандовски до 50 миллионов евро, сообщает Sky Sport Deutschland.

По информации источника, в каталонском клубе уверены, что этой суммы будет достаточно для осуществления сделки.

Отмечается, что «Бавария» согласна продать 33-летнего поляка, но тянет время, чтобы повысить на него цены и подыскать подходящую замену.

При этом на второе предложение «Барселоны» мюнхенцы не ответили. В клубе по-прежнему хотят получить за нападающего 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 46 мячей в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.