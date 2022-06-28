«Челси» и «Бавария» предлагают Дембеле более выгодные контракты, чем «Барселона»

«Челси» и «Бавария» предлагают нападающему «Барселоны» Усману Дембеле более выгодные контракты, чем каталонский клуб, сообщает Onze.

По информации источника, предложения клубов далеки от той суммы, что хотел бы получать 25-летний француз.

Отмечается, что нападающий хочет остаться в «Барселоне».

В прошедшем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.