«Челси» и «Бавария» предлагают Дембеле более выгодные контракты, чем «Барселона»
«Челси» и «Бавария» предлагают нападающему «Барселоны» Усману Дембеле более выгодные контракты, чем каталонский клуб, сообщает Onze.
По информации источника, предложения клубов далеки от той суммы, что хотел бы получать 25-летний француз.
Отмечается, что нападающий хочет остаться в «Барселоне».
В прошедшем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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13
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|0
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|0
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14
|Эспаньол
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0
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|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|13.08
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Альмерия – Реал
|- : -
|13.08
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Атлетик – Мальорка
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
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Бетис – Эльче
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|13.08
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
|00:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|00:00
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Валенсия – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
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Вальядолид – Вильярреал
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