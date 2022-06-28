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«Челси» и «Бавария» предлагают Дембеле более выгодные контракты, чем «Барселона»

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Челси» и «Бавария» предлагают нападающему «Барселоны» Усману Дембеле более выгодные контракты, чем каталонский клуб, сообщает Onze.

По информации источника, предложения клубов далеки от той суммы, что хотел бы получать 25-летний француз.

Отмечается, что нападающий хочет остаться в «Барселоне».

В прошедшем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://twitter.com/OnzeTv3/status/1541538732158947329

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Усман Дембеле
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ФК Барселона
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3
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5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
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13.08 00:00
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