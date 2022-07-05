Винисиус: «Мне предстоит пройти долгий путь, чтобы выиграть «Золотой мяч»
Винисиус поделился мнением о возможном получении «Золотого мяча»
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о возможном получении «Золотого мяча». По мнению 21-летнего бразильца, ему предстоит долгий путь, чтобы выиграть награду.
«Золотой мяч» — это то, что должно прийти естественно, — приводит слова Винисиуса Madrid Xtra Que Papinho. — Бензема 35 лет, и теперь он выиграет его, Модрич выиграл в 33 года. У меня впереди еще много лет для развития. Мне предстоит пройти долгий путь, чтобы выиграть «Золотой мяч».
В прошедшем сезоне нападающий забил 22 мяча и отдал 20 результативных передач в 52 матчах за мадридцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
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|0
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4
|Севилья
|0
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|0
|0
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|0
|
5
|Бетис
|0
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|0
|0
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|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
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|0
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7
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8
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9
|Валенсия
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|
10
|Осасуна
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|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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