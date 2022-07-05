Винисиус: «Мне предстоит пройти долгий путь, чтобы выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о возможном получении «Золотого мяча». По мнению 21-летнего бразильца, ему предстоит долгий путь, чтобы выиграть награду.

«Золотой мяч» — это то, что должно прийти естественно, — приводит слова Винисиуса Madrid Xtra Que Papinho. — Бензема 35 лет, и теперь он выиграет его, Модрич выиграл в 33 года. У меня впереди еще много лет для развития. Мне предстоит пройти долгий путь, чтобы выиграть «Золотой мяч».

В прошедшем сезоне нападающий забил 22 мяча и отдал 20 результативных передач в 52 матчах за мадридцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.