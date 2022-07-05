Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 20:40

Винисиус: «Мне предстоит пройти долгий путь, чтобы выиграть «Золотой мяч»

Винисиус поделился мнением о возможном получении «Золотого мяча»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о возможном получении «Золотого мяча». По мнению 21-летнего бразильца, ему предстоит долгий путь, чтобы выиграть награду.

«Золотой мяч» — это то, что должно прийти естественно, — приводит слова Винисиуса Madrid Xtra Que Papinho. — Бензема 35 лет, и теперь он выиграет его, Модрич выиграл в 33 года. У меня впереди еще много лет для развития. Мне предстоит пройти долгий путь, чтобы выиграть «Золотой мяч».

В прошедшем сезоне нападающий забил 22 мяча и отдал 20 результативных передач в 52 матчах за мадридцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://twitter.com/MadridXtra/status/1544359063395467269
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» хочет продать Брейтуэйта за восемь миллионов евро
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
15.08 20:30
Хетафе – Атлетико
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Эльче
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости