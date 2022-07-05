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«Барселона» сыграет с «Пумас» за Кубок Гампера 7 августа

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» сыграет с мексиканским «Пумасом» в матче за Кубок Жоана Гампера 7 августа на стадионе «Камп Ноу», сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Сине-гранатовые отметили, что столкнулись с проблемами в поисках клуба, готового поучаствовать в мероприятии, после отказа «Ромы».

В связи с возникшими сложностями женская команда «блауграны» сыграет за Кубок Гампера 23 августа с «Монпелье».

Источник: https://www.fcbarcelona.com/en/club/news/2668749/pumas-and-montpellier-to-face-fc-barcelona-mens-and-womens-teams-in-the-joan-gamper-trophy
Футбол
ФК Барселона
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