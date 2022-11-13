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Сегодня, 14:11

«ПСЖ» готовит крупное предложение по Тони Кроосу

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «ПСЖ» планирует приобрести полузащитника «Реала» Тони Крооса, сообщает El Nacional.

По информации издания, боссы «ПСЖ» готовы предложить крупную сумму за 32-летнего немца. Ранее Кроос заявлял, что планирует закончить карьеру в «Реале», но в Париже хотят изменить его планы крупным денежным предложением.

Действующее соглашение хавбека с «Реалом» рассчитано до лета 2023 года. Французы рассчитывают подписать футболиста на правах свободного агента следующим летом. «ПСЖ» хочет предложить игроку контракт на 3 года, по которому он заработает 100 миллионов евро. Также клуб намерен заплатить хавбеку 25 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

В текущем сезоне Кроос сыграл за «Реал» в 18 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 0
Лацио 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
Тони Кроос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
1
6
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
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 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
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 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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