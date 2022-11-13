«ПСЖ» готовит крупное предложение по Тони Кроосу

Руководство «ПСЖ» планирует приобрести полузащитника «Реала» Тони Крооса, сообщает El Nacional.

По информации издания, боссы «ПСЖ» готовы предложить крупную сумму за 32-летнего немца. Ранее Кроос заявлял, что планирует закончить карьеру в «Реале», но в Париже хотят изменить его планы крупным денежным предложением.

Действующее соглашение хавбека с «Реалом» рассчитано до лета 2023 года. Французы рассчитывают подписать футболиста на правах свободного агента следующим летом. «ПСЖ» хочет предложить игроку контракт на 3 года, по которому он заработает 100 миллионов евро. Также клуб намерен заплатить хавбеку 25 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

В текущем сезоне Кроос сыграл за «Реал» в 18 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.