Бензема поучаствовал в 11 голах в последних 12 матчах за «Реал»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поучаствовал в 11 голах в последних 12 матчах клуба.

На его счету ассистентский дубль в матче против «Валенсии» (2:0) в перенесенном 17-м туре чемпионата Испании.

В этом сезоне на счету 35-летнего француза 20 матчей за «Реал» во всех турнирах, 13 голов и 3 результативные передачи