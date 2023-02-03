«Валенсия» дважды за 2 года ни разу не ударила в створ после первого тайма — оба матча против «Реала»

«Реал» дома обыграл «Валенсию» в матче перенесенного 17-го тура чемпионата Испании — 2:0.

После первого тайма «летучие мыши» ни разу не ударили в створ ворот «сливочных» — впервые с февраля 2021 года. Тогда «Валенсия» также играла против «Реала» и проиграла со счетом 2:0.

В этом сезоне валенсийцы идут на 14-м месте в ла лиге с 20 очками.