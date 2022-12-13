Нападающий «Барселоны» Депай может перейти в «Рому»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Sport.es.

По информации издания, представители нидерландского форварда уже связывались с итальянским клубом по поводу аренды игрока до конца сезона.

Летом у римлян будет возможность подписать контракт с Депаем. Договор футболиста с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл за сине-гранатовых три матча и забил один гол. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.