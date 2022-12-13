Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 20:33

Нападающий «Барселоны» Депай может перейти в «Рому»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Sport.es.

По информации издания, представители нидерландского форварда уже связывались с итальянским клубом по поводу аренды игрока до конца сезона.

Летом у римлян будет возможность подписать контракт с Депаем. Договор футболиста с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл за сине-гранатовых три матча и забил один гол. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Мемфис Депай
ФК Барселона
ФК Рома
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Касаткиной грозят статусом иноагента. Что это может означать для спортсменов?
Помните Хорватию-1998? Вынесла немцев, могла не пустить в финал французов
Захарова упрекнула западные СМИ за молчание о крупнейшем разливе нефти в США
Появилась карта развития столичного метро и МЦД до 2030 года
Госдума приняла в I чтении проект закона о защите русского языка
Sky News: жители Херсона пожаловались, что при украинских войсках жизнь стала хуже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бускетс попросил руководство «Барселоны» отпустить его в январе в другую команд
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
Вильярреал – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 7 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 12 1 6
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости