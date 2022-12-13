Бускетс попросил руководство «Барселоны» отпустить его в январе в другую команд

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс попросил руководство клуба отпустить его в январе в другую команду, утверждает Sport.es.

34-летний хавбек в конце нынешнего сезона может стать свободным агентом, если не продлит свой истекающий контракт с командой.

Ранее сообщалось, что следующим этапом карьеры Бускетса должен стать переезд в МЛС, где в услугах футболиста были заинтересованы многие клубы.

В сезоне-2022/23 он провел в составе «Барсы» 16 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.