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Сегодня, 16:36

Фати переехал в Мадрид для восстановления от травмы под руководством физиотерапевта

Нападающий «Барселоны» Фати переехал в Мадрид для восстановления от травмы под руководством физиотерапевта
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати переехал в Мадрид для восстановления от травмы под руководством физиотерапевта Хоакина Хуана.

«Я в порядке, — приводит слова Фати AS. — Все идет хорошо, я очень счастлив».

25 января «Барселона» сообщила, что Фати выбрал консервативное лечение вместо операции.

Нападающий получил травму бицепса (двуглавой мышцы) левого бедра. Если бы 19-летний испанец согласился на операцию, то мог бы пропустить от четырех до шести месяцев. При консервативном лечении сроки восстановления должны составить от шести до восьми недель.

В нынешнем сезоне Фати забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 10 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 60 миллионов евро.

Источник: https://as.com/futbol/2022/02/10/videos/1644493362_640680.html
Ансу Фати
Футбол
ФК Барселона
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2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
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 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
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 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
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 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
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 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
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 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
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Эльче – Вильярреал
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18.01 22:00
Бетис – Алавес
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18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
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Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
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