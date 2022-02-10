Нападающий «Барселоны» Фати переехал в Мадрид для восстановления от травмы под руководством физиотерапевта

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати переехал в Мадрид для восстановления от травмы под руководством физиотерапевта Хоакина Хуана.

«Я в порядке, — приводит слова Фати AS. — Все идет хорошо, я очень счастлив».

25 января «Барселона» сообщила, что Фати выбрал консервативное лечение вместо операции.

Нападающий получил травму бицепса (двуглавой мышцы) левого бедра. Если бы 19-летний испанец согласился на операцию, то мог бы пропустить от четырех до шести месяцев. При консервативном лечении сроки восстановления должны составить от шести до восьми недель.

В нынешнем сезоне Фати забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 10 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 60 миллионов евро.