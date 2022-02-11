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Сегодня, 01:27

«Атлетик» и «Валенсия» сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Испании

Евгений Петров
Корреспондент
«Атлетик» - «Валенсия» - 1:1.
Фото AFP

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).

На 37-й минуте баскский клуб вышел вперед. Отличился Рауль Гарсия. Уго Дуро на 65-й минуте сравнял результат.

С 45-й минуты «Валенсия» играла в меньшинстве. С поля был удален Макси Гомес. Российский полузащитник гостей Денис Черышев остался в запасе.

Ответный матч состоится 2 марта.

Испания. Кубок. 1/2 финала
10 февр, 23:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
1:1
Валенсия
Голы
Рауль Гарсия, 37 (1:0), Дуро, 65 (1:1)
Атлетик
Агирресабала Иньиго Мартинес Альварес (Вивиан, 46 ) Лекуэ Берчиче Весга Икер Муниаин Дани Гарсия (Саррага, 78 ) Беренгер Иньяки Уильямс (Вильялибре, 79 ) Рауль Гарсия (Сансет, 67 )
Валенсия
Мамардашвили Коррейа Диакаби Хосе Гайя (Лато, 84) Альдерете Фулькье Солер Мориба (Рачич, 90) Гонсалу Гедеш (Муса, 75) Дуро (Маркос Андре, 90) Хиль (Элдер Кошта, 84)
Предупреждения
Дани Гарсия 63  -  Фулькье 43, Диакаби 79, Дуро 90
Удаления
Гомес 45
Судьи
Монтеро (Испания)

Денис Черышев
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Валенсия
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 23 16 5 2 48-20 53
2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14
 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 20 1 7
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