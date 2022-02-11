«Атлетик» и «Валенсия» сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Испании

В первом матче 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1).

На 37-й минуте баскский клуб вышел вперед. Отличился Рауль Гарсия. Уго Дуро на 65-й минуте сравнял результат.

С 45-й минуты «Валенсия» играла в меньшинстве. С поля был удален Макси Гомес. Российский полузащитник гостей Денис Черышев остался в запасе.

Ответный матч состоится 2 марта.