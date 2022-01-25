«Барселона» сообщила, что Фати отказался от операции и пройдет консервативное лечение
«Барселона» сообщила, что Фати выбрал консервативное лечение вместо операции
«Барселона» сообщила, что у нападающий Ансу Фати выбрал консервативное лечение вместо операции.
«Ансу Фати пройдет консервативное лечение, чтобы восстановиться от травмы бицепса (двуглавой мышцы) левого бедра», — говорится в заявлении каталонского клуба.
Ранее сообщалось, что «Барселона» советовала 19-летнему испанцу сделать операцию, но игрок отказался.
Если бы нападающий согласился на операцию, то пропустил бы от четырех до шести месяцев. При консервативном лечении сроки восстановления Фати составят от шести до восьми недель.
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|
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|
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|
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|22
|7
|6
|9
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|27
|
14
|Гранада
|22
|5
|9
|8
|26-33
|24
|
15
|Эльче
|22
|5
|8
|9
|23-30
|23
|
16
|Хетафе
|22
|5
|7
|10
|17-23
|22
|
17
|Мальорка
|21
|4
|8
|9
|17-33
|20
|
18
|Кадис
|22
|3
|9
|10
|19-36
|18
|
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|Алавес
|22
|4
|5
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|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|31.05
|00:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
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Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
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|
|
Карим Бензема
Реал
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|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|17
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
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|1
|3
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Уго Гильямон
Валенсия
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|1
|6
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