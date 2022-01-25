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Сегодня, 16:10

«Барселона» сообщила, что Фати отказался от операции и пройдет консервативное лечение

«Барселона» сообщила, что Фати выбрал консервативное лечение вместо операции
Карен Саркисян
Корреспондент

«Барселона» сообщила, что у нападающий Ансу Фати выбрал консервативное лечение вместо операции.

«Ансу Фати пройдет консервативное лечение, чтобы восстановиться от травмы бицепса (двуглавой мышцы) левого бедра», — говорится в заявлении каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что «Барселона» советовала 19-летнему испанцу сделать операцию, но игрок отказался.

Если бы нападающий согласился на операцию, то пропустил бы от четырех до шести месяцев. При консервативном лечении сроки восстановления Фати составят от шести до восьми недель.

Источник: https://twitter.com/FCBarcelona_cat/status/1485957015746846729
Ансу Фати
Футбол
ФК Барселона
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