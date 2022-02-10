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Сегодня, 00:52

«Бетис» обыграл «Райо Вальекано» в первом полуфинале Кубка Испании

Анна Горшкова
Корреспондент

«Бетис» обыграл «Райо Вальекано» в первом матче полуфинала Кубка Испании.

Матч завершился со счетом 2:1.

Голами в составе победителей отметились нападающий Борха Иглесиас и полузащитник Виллиам Карвалью.

За «Райо Вальекано» единственный гол забил форвард Ривера Альваро Гарсия.

Следующий матч за выход в финал Кубка Испании команды проведут 3 марта.

Испания. Кубок. 1/2 финала
09 февр, 23:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
1:2
Бетис
Голы
Альваро Гарсия, 5 (1:0), Борха Иглесиас, 26 (1:1), Виллиам Карвалью, 68 (1:2)
Райо Вальекано
Димитриевски Катена Бальиу Гарсия Валентин Марио Суарес Комесанья (Нтека, 75 ) Палазон (Бебе, 76 ) Трехо (Сисс, 82 ) Гвардьола (Фалькао, 62 ) Альваро Гарсия
Бетис
Руй Силва Бартра Виктор Руис Алекс Морено Сабали Фекир Виллиам Карвалью Родригес Хуанми (Тельо, 66) Борха Иглесиас (Гонсалес, 90) Руибаль (Бельерин, 85)
Предупреждения
Валентин 65  -  Руй Силва 78
Судьи
Мартинес (Испания)

Футбол
ФК Бетис
ФК Райо Вальекано
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Реал 23 16 5 2 48-20 53
2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14
 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 20 1 7
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