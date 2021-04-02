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«МЮ» и «Челси» интересуются Лукасом Васкесом

19:21
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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересуются форвардом «Реала» Лукасом Васкесом, утверждает ABC.

По данным источника, испанский игрок не может договориться с мадридским клубом о новом контракте, срок которого истекает летом 2021 года. Два топ-клуба Англии готовы побороться за 29-летнего нападающего. Также сообщалось, что Васкес близок к заключению соглашения с «Баварией».

В этом сезоне воспитанник «Реала» провел 22 матча в ла лиге, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.

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