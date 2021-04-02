Пике: «Судьи помогают «Реалу», начиная с молодежных команд»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике вспомнил об игре против мадридского «Реала» в одном из детских турниров.
Футболист рассказал о матче, в котором каталонцы вели со счетом 2:0, однако в итоге проиграли — 2:3. Победный гол был забит после того, как у Пике отобрали мяч. Просматривая документальный фильм, футболист увидел этот эпизод и сказал, что в том моменте был фол.
«Это фол, парень! Судьи помогают «Реалу», начиная с молодежных команд», — цитирует Пике Mundo Deportivo.
После 28 туров ла лиги «Барселона» (62) занимает 2-е место в турнирной таблице. У «Реала» (60) на 2 балла меньше и 3-е место.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210402/493030089602/pique-los-arbitros-ya-ayudan-al-madrid-desde-alevines.html
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