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Бензема признан лучшим игроком «Реала» в марте

20:17

Форвард «Реала» Карим Бензема стал лучшим игроком в марте в чемпионате Испании, сообщается на сайте мадридского клуба.

В прошлом месяце француз провел 3 матча, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

В текущем сезоне 33-летний футболист провел 32 матча в чемпионате Испании, отметившись 23 голами и 6 результативными действиями.

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