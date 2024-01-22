Мостовой: «Пора бы Захаряну начинать забивать за «Реал Сосьедад»

Бывший полузащитник ряда европейских клубов Александр Мостовой прокомментировал игру хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Никто из наших футболистов сразу не может заиграть в Европе на высоком уровне, — приводит слова экс-игрока испанской «Сельты» «РБ Спорт». — Даже самые талантливые российские игроки долго адаптируются к европейскому футболу. Это следствие разницы уровня РПЛ и лучших европейских чемпионатов. Если вспомнить того же Головина, у него далеко не сразу дела пошли в гору в «Монако». И травмы были, и на скамейке оставался. Захарян тоже испытывает трудности. Полгода уже сидит в Испании и пока никак не выделяется среди других. Пора бы ему уже начинать забивать. Было понятно, что Арсену придется непросто. Парень еще все-таки молодой».

Будучи футболистом, Мостовой в Европе выступал за такие команды, как «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбур», «Алавес».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В этом сезоне 20-летний россиянин провел за испанскую команду 21 матч во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.