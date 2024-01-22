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Мостовой: «Пора бы Захаряну начинать забивать за «Реал Сосьедад»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший полузащитник ряда европейских клубов Александр Мостовой прокомментировал игру хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Никто из наших футболистов сразу не может заиграть в Европе на высоком уровне, — приводит слова экс-игрока испанской «Сельты» «РБ Спорт». — Даже самые талантливые российские игроки долго адаптируются к европейскому футболу. Это следствие разницы уровня РПЛ и лучших европейских чемпионатов. Если вспомнить того же Головина, у него далеко не сразу дела пошли в гору в «Монако». И травмы были, и на скамейке оставался. Захарян тоже испытывает трудности. Полгода уже сидит в Испании и пока никак не выделяется среди других. Пора бы ему уже начинать забивать. Было понятно, что Арсену придется непросто. Парень еще все-таки молодой».

Будучи футболистом, Мостовой в Европе выступал за такие команды, как «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбур», «Алавес».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В этом сезоне 20-летний россиянин провел за испанскую команду 21 матч во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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Гонсалес: «Ухожу с чистой совестью из «Кадиса»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
2
 Реал 20 16 3 1 43-13 51
3
 Барселона 20 13 5 2 40-24 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 21 7 10 4 24-24 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
12
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
13
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 21 0 6 15 21-46 6
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19.01 23:00
Алавес – Кадис
 1 : 0
20.01 16:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
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Вильярреал – Мальорка
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20.01 20:30
Валенсия – Атлетик
 1 : 0
20.01 23:00
Сельта – Р. Сосьедад
 0 : 1
21.01 16:00
Осасуна – Хетафе
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