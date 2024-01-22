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Гонсалес: «Ухожу с чистой совестью из «Кадиса»

Алина Савинова
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Серхио Гонсалес высказался об уходе с поста главного тренера «Кадиса». Он возглавлял клуб с января 2022 года.

«Это были невероятные, замечательные годы. Мне выпала такая привилегия, но всему есть конец. Я ухожу с чистой совестью. Мы старались изо всех сил, хотя это ничего нам не принесло. В футболе много прекрасных вещей, такие моменты неприятны. Спасибо президенту и спортивному руководству, особенно Рафе, за доверие к нам. Игрокам тоже. Они здесь — самое главное», — приводит Marca слова тренера.

«Кадис» занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.

21 января издание Relevo сообщило, что главным тренером команды станет Пабло Мачин. Ранее в испанских СМИ появилась информация, что «Кадис» может возглавить Гильермо Абаскаль, который на данный момент работает в «Спартаке».

Источник: https://www.marca.com/futbol/cadiz/2024/01/22/65ae7a93e2704e3c0a8b45a5.html
Футбол
ФК Кадис
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 21 16 4 1 51-25 52
2
 Реал 20 16 3 1 43-13 51
3
 Барселона 20 13 5 2 40-24 44
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 21 7 10 4 24-24 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
12
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
13
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 21 3 7 11 26-35 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 21 0 6 15 21-46 6
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19.01 23:00
Алавес – Кадис
 1 : 0
20.01 16:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 0 : 2
20.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 1 : 1
20.01 20:30
Валенсия – Атлетик
 1 : 0
20.01 23:00
Сельта – Р. Сосьедад
 0 : 1
21.01 16:00
Осасуна – Хетафе
 3 : 2
21.01 18:15
Реал – Альмерия
 3 : 2
21.01 20:30
Бетис – Барселона
 2 : 4
21.01 23:00
Жирона – Севилья
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22.01 23:00
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 13
П
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Вильярреал

 6
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Осасуна

 17 2 3
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 13 2 1
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