«Реал» разгромил «Жирону» и упрочил лидерство в ла лиге, Беллингем оформил дубль, Винисиус забил и отдал две голевые

«Реал» разгромил «Жирону» и упрочил лидерство в ла лиге

«Реал» на своем поле разгромил «Жирону» в матче 24-го тура испанской ла лиги — 4:0.

Дубль за мадридцев оформил Джуд Беллингем. Англичанин забил на 35-й и 54-й минутах.

Еще по голу на свой счет записали Винисиус Жуниор (6-я минута) иРодриго (61-я). Винисиус также отдал две голевые передачи и поучаствовал в третьем голе. В концовке матча Хоселу не реализовал пенальти.

«Реал» (61 очко) продолжает лидировать в ла лиге. Отрыв команды Карло Анчелотти от «Жироны» (56), занимающей второе место, увеличился до 5 очков.