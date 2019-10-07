Мората надеялся на вызов в сборную Испании

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората рассказал, что хотел бы получить вызов в сборную Испании. В 5 матчах чемпионата Испании он забил 1 гол.

— Надеялся быть там, — цитирует Marca Морату. — Но если тренер не считает, что я должен быть включен в список, у него будет причина для этого. Буду стараться изо всех сил, чтобы попасть в следующий раз.

У «Атлетико» все хорошо. Если мы продолжим в том же духе, то улучшим положение.

«Матрасники» с 15 очками занимают 3-е место в турнирной таблице.

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