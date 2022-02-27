Молодой хавбек «Вильярреала» Пино оформил покер и повторил уникальные достижения

Полузащитник «Вильярреала» Йереми Пино в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» оформил покер. По информации Gracenote, 19-летний испанец — первый молодой игрок с 1948 года, которому удалось забить три гола в первом тайме матча чемпионата Испании. Последний раз такое удавалось Пабло Ольмедо, который забил три гола за «Реал» 14 ноября 1948 года.

Кроме того, как пишет Opta, Пино, которому 19 лет и 130 дней, — второй молодой игрок в топ-5 европейских лиг с сезона-2006/07, который забил три гола в первой половине встречи. Последний раз такое удавалось французскому нападающему Усману Дембеле, забившему за «Ренн» три гола в первом тайме в возрасте 18 лет 296 дней.