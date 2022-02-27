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Сегодня, 16:09

ПСВ готов предложить контракт Депаю летом

Иван Шитик
Корреспондент

«ПСВ следит за ситуацией, в которой оказался нападающий Мемфис Депай в «Барселоне». Голландец недоволен своим статусом и положением в испанской команде, сообщает Voetbal Primeur.

Летом ПСВ готов рассмотреть возможность трансфера 28-летнего форварда.

В каталонский клуб Депай перешел в июле 2021 года из «Лиона» на правах свободного агента. Он подписал контракт до 2023 года.

В этом сезоне Депай сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.

Напомним, что свою профессиональную карьеру он начинал именно в ПСВ.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Мемфис Депай
ФК Барселона
ФК ПСВ
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
5
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 25 6 8 11 23-39 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
19
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
25.02 23:00
Леванте – Эльче
 3 : 0
26.02 16:00
Мальорка – Валенсия
 0 : 1
26.02 18:15
Хетафе – Алавес
 2 : 2
26.02 20:30
Р. Вальекано – Реал
 0 : 1
26.02 23:00
Атлетико – Сельта
 2 : 0
27.02 16:00
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
27.02 18:15
Севилья – Бетис
 - : -
27.02 20:30
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Барселона – Атлетик
 - : -
28.02 23:00
Гранада – Кадис
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