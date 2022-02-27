ПСВ готов предложить контракт Депаю летом

«ПСВ следит за ситуацией, в которой оказался нападающий Мемфис Депай в «Барселоне». Голландец недоволен своим статусом и положением в испанской команде, сообщает Voetbal Primeur.

Летом ПСВ готов рассмотреть возможность трансфера 28-летнего форварда.

В каталонский клуб Депай перешел в июле 2021 года из «Лиона» на правах свободного агента. Он подписал контракт до 2023 года.

В этом сезоне Депай сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи.

Напомним, что свою профессиональную карьеру он начинал именно в ПСВ.