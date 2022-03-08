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Сегодня, 19:18

Модрич хочет видеть Мбаппе в составе «Реала»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Реала» Лука Модрич заявил, что хотел бы перехода нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский клуб.

«Мы хотим играть с лучшими футболистами. И Килиан, без сомнения, входит в их число. Конечно, я хотел бы поиграть с ним в одной команде.

Сложно говорить о футболистах других клубом. Это всегда вызывает недовольство. Но не думаю, что найдется хоть один футболист, который не хотел бы видеть Мбаппе в своей команде», — приводит слова Модрича Goal.

Ранее сообщалось, что Мбаппе дал устное согласие на переход в мадридский «Реал». Его контракт с французским клубом истекает предстоящим летом.

Килиан Мбаппе
Лука Модрич
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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