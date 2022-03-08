«Барселона» не хочет предлагать Дембеле продлить соглашение. Игрок должен сделать первый шаг

«Барселона» не хочет выступать инициатором продления контракта с Дембеле

«Барселона» не намерена предлагать нападающему Усману Дембеле продлить соглашение, сообщает Marca.

Если игрок хочет продолжить выступление за каталонский клуб, то ему придется «самому сделать первый шаг». На данный момент это не входит в планы футболиста.

В «Барселоне» считают, что у игрока есть какие-то договоренности с другим клубом. Контракт француза с испанской командой истекает предстоящим летом.

24-летний игрок в текущем сезоне провел 17 матчей за команду, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.