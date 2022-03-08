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8 марта, 22:24

«Барселона» не хочет предлагать Дембеле продлить соглашение. Игрок должен сделать первый шаг

«Барселона» не хочет выступать инициатором продления контракта с Дембеле
Иван Шитик
Корреспондент

«Барселона» не намерена предлагать нападающему Усману Дембеле продлить соглашение, сообщает Marca.

Если игрок хочет продолжить выступление за каталонский клуб, то ему придется «самому сделать первый шаг». На данный момент это не входит в планы футболиста.

В «Барселоне» считают, что у игрока есть какие-то договоренности с другим клубом. Контракт француза с испанской командой истекает предстоящим летом.

24-летний игрок в текущем сезоне провел 17 матчей за команду, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Усман Дембеле
ФК Барселона
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3
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
4
 Атлетико 27 14 6 7 50-35 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 27 10 10 7 32-26 40
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Сельта 27 9 8 10 33-31 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
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 Р. Вальекано 26 9 4 13 28-32 31
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 Эльче 27 7 8 12 29-39 29
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 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
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 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
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 Кадис 27 4 12 11 23-39 24
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 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
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 Леванте 27 3 9 15 29-54 18
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Атлетик – Реал
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Эльче – Вильярреал
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18.01 23:30
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 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
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16.02 21:00
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Мальорка – Р. Сосьедад
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Барселона – Р. Вальекано
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Иньиго Мартинес

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