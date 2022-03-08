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Сегодня, 18:26

Источник: Холанн хочет перейти в «Барселону» из «Боруссии»

В Испании сообщили, что Холанн хочет перейти в «Барселону»
Иван Шитик
Корреспондент
Эрлин Холанн.
Фото AFP

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн намерен продолжить карьеру в Испании. Он склоняется к переходу в «Барселону», утверждает Sport.es.

Ранее президент каталонского клуба отказался комментировать новости об интересе к 21-летнему норвежцу.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал пять результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость норвежца в 150 миллионов евро.

Эрлин Холанн
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
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 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
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 Атлетико 27 14 6 7 50-35 48
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 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
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 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
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 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
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 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
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 Кадис 27 4 12 11 23-39 24
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 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
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16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
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Бетис – Алавес
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 2 : 0
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Валенсия – Севилья
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