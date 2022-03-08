Источник: Холанн хочет перейти в «Барселону» из «Боруссии»

В Испании сообщили, что Холанн хочет перейти в «Барселону»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн намерен продолжить карьеру в Испании. Он склоняется к переходу в «Барселону», утверждает Sport.es.

Ранее президент каталонского клуба отказался комментировать новости об интересе к 21-летнему норвежцу.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал пять результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость норвежца в 150 миллионов евро.