Отец Обамеянга подтвердил, что нападающий перейдет в «Барселону»

Отец нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга подтвердил, что форвард перейдет в «Барселону». Он оставил комментарий в Instagram, где разместил фото сына в форме «Барселоны».

«Слава богу. Прекрасно, мой сын. Как тут не гордиться. Мы всегда движемся вперед, мой сын», — написал Обамеянг-старший.

Aubameyang's father has all-but confirmed his son's transfer to Barcelona:



«I thank Almighty God. How beautiful my son. How not to be proud. We always go ahead, my son.» pic.twitter.com/0MXPPE5P8X — Football Espa?a (@footballespana_) February 1, 2022

Официальном о трансфере 32-летнего габонца еще не объявлено. Но Обамеянг 31 января улетел в Испанию, а 1 февраля уже провел тренировку в составе «Барсы.