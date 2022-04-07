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Сегодня, 17:47

«Милан» хочет приобрести полузащитника «Реала» Марко Асенсио

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Марко Асенсио, сообщает AS.

По информации источника, миланский клуб начал работу над переходом 26-летнего испанца и уже связался с его агентами.

Отмечается, что «Милан» готов платить полузащитнику столько же, сколько он получает в мадридском клубе — пять миллионов евро в год после уплаты налогов.

При этом переговоры между миланцами и «Реалом» о переходе Асенсио еще не начались.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу в 31 матче за «Реал». Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://as.com/futbol/2022/04/07/primera/1649333813_212932.html
Марко Асенсио
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ФК Милан
ФК Реал
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2
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
3
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
4
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
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 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
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 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
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14
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15
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
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 Гранада 30 6 11 13 33-48 29
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 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
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 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
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 - : -
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Вильярреал – Атлетик
 - : -
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Реал – Хетафе
 - : -
10.04 15:00
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 - : -
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Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
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10.04 22:00
Леванте – Барселона
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Реал

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Бетис

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Карим Бензема

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Барселона

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