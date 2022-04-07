«Милан» хочет приобрести полузащитника «Реала» Марко Асенсио

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Марко Асенсио, сообщает AS.

По информации источника, миланский клуб начал работу над переходом 26-летнего испанца и уже связался с его агентами.

Отмечается, что «Милан» готов платить полузащитнику столько же, сколько он получает в мадридском клубе — пять миллионов евро в год после уплаты налогов.

При этом переговоры между миланцами и «Реалом» о переходе Асенсио еще не начались.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу в 31 матче за «Реал». Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.