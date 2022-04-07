Усман Дембеле отклонил предложение «Челси» о переходе

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не перейдет в «Челси», сообщает El Larguero со ссылкой на журналиста Cadena SER Хавьера Матальянаса.

По информации источника, 24-летний француз отклонил предложение лондонского клуба о переходе.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет подписать нападающего на правах свободного агента во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал 10 результативных передач в 22 матчах за «Барселону». Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.