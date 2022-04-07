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Сегодня, 14:10

Усман Дембеле отклонил предложение «Челси» о переходе

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не перейдет в «Челси», сообщает El Larguero со ссылкой на журналиста Cadena SER Хавьера Матальянаса.

По информации источника, 24-летний француз отклонил предложение лондонского клуба о переходе.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет подписать нападающего на правах свободного агента во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Дембеле забил два мяча и отдал 10 результативных передач в 22 матчах за «Барселону». Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://twitter.com/ellarguero/status/1511839569334910977
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 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
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 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
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 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
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 - : -
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Усман Дембеле

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Карим Бензема

Реал

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Барселона

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