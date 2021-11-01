Месси: «Я всегда говорил, что хотел бы помочь «Барселоне»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о возможном возвращении в «Барселону».

«Да, я всегда говорил, что хотел бы помочь клубу. Я бы хотел когда-нибудь стать техническим секретарем. Я не знаю, будет ли это именно в «Барселоне»... Я хотел бы снова внести свой вклад», — приводит слова Месси Diario Sport.

Месси покинул «Барселону» в июле 2021 года и перешел в «ПСЖ». В текущем сезоне 34-летний аргентинец провел 5 матчей за команду во всех турнирах и забил один гол.