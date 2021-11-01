«Атлетик» вдесятером спасся от поражения «Реалу Сосьедад»

«Реал Сосьедад» в матче 12-го тура чемпионата Испании дома сыграл вничью с «Атлетиком» со счетом 1:1.

На 58-й минуте счет открыл форвард хозяев Александр Исак, который реализовал пенальти. Через 26 минут гости остались вдесятером после удаления Иньиго Мартинеса. На 91-й минуте баскский клуб сравнял счет усилиями Икера Муниаина.

После этого матча «Реал Сосьедад» с 25 очками поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив на одно очко «Реал», у которого игра в запасе. «Атлетик» с 18 очками — на восьмой строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

12-й тур

«Реал Сосьедад» — «Атлетик» — 1:1 (0:0)

Голы: Исак, 58 — с пенальти (1:0). Икер Муниаин, 90+1 (1:1).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Рико (Айен Муньос, 79), Горосабель, Ле Норман, Сильва (Субельдия, 79), Мерино, Субименди, Серлот (Порту, 67), Янузай (Гевара, 79), Исак (Лобете, 86).

«Атлетик»: Симон, Де Маркос (Петча, 80), Иньиго Мартинес, Лекуэ, Альварес, Икер Муниаин, Дани Гарсия (Нуньес, 87), Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 66), Иньяки Уильямс, Беренгер (Уильямс, 80).

Предупреждения: Иньиго Мартинес, 56. Де Маркос, 59. Исак, 71. Янузай, 74. Мерино, 78. Гевара, 90+3.

Удаление: Иньиго Мартинес, 84.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

31 октября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».