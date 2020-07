Месси установил личный рекорд по количеству голевых передач в чемпионате Испании

«Вильярреал» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании разгромно уступил «Барселоне» — 1:4. У гостей две результативные передачи сделал капитан команды Лионель Месси.

Season 2010/11: 1?8? ASSISTS

Season 2014/15: 1?8? ASSISTS

Season 2019/20: 1?9? ASSISTS



Messi breaks his own record of 18 assists in a #LaLigaSantander season! ??? pic.twitter.com/UCakAEg0Pn