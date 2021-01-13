Месси пропустил тренировку перед матчем Суперкубка Испании с «Реал Сосьедадом»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси пропустил тренировку команды из-за небольшого повреждения, сообщает Marca.

В матче 18-го тура ла лиги с «Гранадой» (4:0) главный тренер Роналд Куман заменил аргентинца на 65-й минуте.

«Несколько игроков чувствовали дискомфорт в день игры с «Гранадой», одним из них был Лео. Именно из-за этого я поменял его, Де Йонга и Деста. Завтра они и Араухо уже будут готовы» — сказал Куман на пресс-конференции.

Сегодня, 13 января, состоится полуфинальная игра за Суперкубок Испании, где «Барселона» встретится с «Реал Сосьедадом». Начало — в 23.00 по московскому времени.