Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Месси повторил рекорд Рамоса по числу сыгранных класико за карьеру

22:02
Теги:

Нападающий «Барселоны» вышел на поле в основном составе в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Реала».

Для аргентинца это класико стало 45-м в карьере. Он повторил рекорд защитника «Реала» Серхио Рамоса, который пропускает матч из-за повреждения.

Телеканал РЕН ТВ ведет прямую трансляцию футбольного матча.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...