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«Реал» — «Барселона»: Бензема открыл счет в матче

22:15
Карим Бензема (справа) против Серхио Бускетса. Фото AFP Гол Карима Бензема.
Карим Бензема (справа) против Серхио Бускетса. Фото AFP
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«Реал» открыл счет в матче 30-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

Гол Карима Бензема.
Гол Карима Бензема.

На 14-й минуте отличился Карим Бензема. Счет матча — 1:0 в пользу «Реала».

Класико в прямом эфире показывает телеканал РЕН ТВ.

Реал — Барселона

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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