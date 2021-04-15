«Барселона» интересуется двумя защитниками чемпионата Голландии
10:15
«Барселона» в ближайшее трансферное окно может купить защитников «Аякса» и «Фейеноорда» Лисандро Мартинеса и Маркоса Сенеси, сообщает Voetbal International.
По данным источника, каталонский клуб хочет усилиться этими игроками в летнее трансферное окно. Стоимость 23-летнего Мартинеса — 22 миллиона евро, 23-летнего Сенеси — 20 миллионов евро.
После 30 туров ла лиги «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 65 очков. Отставание от лидирующего «Атлетико» — 2 балла.
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