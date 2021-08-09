«Барселона» с уходом Месси потеряет 137 миллионов долларов
16:44
По данным консалтинговой фирмы Brand Finance, уход Лионеля Месси означает падение коммерческих доходов «Барселоны». В общей сложности клуб потеряет 137 миллионов долларов.
В продажу перестанут поступать футболки с фамилией Месси и другие маркетинговые продукты.
5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего Месси. Футболист покинул клуб из-за финансовых и структурных ограничений в чемпионате Испании.
Сообщается, что Месси уже прибыл в Париж. У офисов «ПСЖ» собрались фанаты, чтобы поприветствовать аргентинца. Ожидается, что в ближайшие часы Лео пройдет медобследование и станет игроком парижан.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/08/09/primera/1628506977_382064.html
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