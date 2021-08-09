«Барселона» с уходом Месси потеряет 137 миллионов долларов

По данным консалтинговой фирмы Brand Finance, уход Лионеля Месси означает падение коммерческих доходов «Барселоны». В общей сложности клуб потеряет 137 миллионов долларов.

В продажу перестанут поступать футболки с фамилией Месси и другие маркетинговые продукты.

5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего Месси. Футболист покинул клуб из-за финансовых и структурных ограничений в чемпионате Испании.

Сообщается, что Месси уже прибыл в Париж. У офисов «ПСЖ» собрались фанаты, чтобы поприветствовать аргентинца. Ожидается, что в ближайшие часы Лео пройдет медобследование и станет игроком парижан.