Тер Штеген — о матче с «Реал Сосьедадом»: «Отличная командная работа»
07:54
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в своем Twitter прокомментировал победу команды над «Реал Сосьедадом» (6:1) в 28-м туре ла лиги.
«Отличная командная работа. После перерыва на сборный продолжим», — написал футболист.
После 28 туров ла лиги «Барселона» набрала 62 балла и расположилась на 2-м месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Атлетико» (66) — 4 очка.
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