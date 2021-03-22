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Тер Штеген — о матче с «Реал Сосьедадом»: «Отличная командная работа»

07:54
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в своем Twitter прокомментировал победу команды над «Реал Сосьедадом» (6:1) в 28-м туре ла лиги.

«Отличная командная работа. После перерыва на сборный продолжим», — написал футболист.

После 28 туров ла лиги «Барселона» набрала 62 балла и расположилась на 2-м месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Атлетико» (66) — 4 очка.

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