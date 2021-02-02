Президент «Реала» Перес заразился коронавирусом

Мадридский «Реал» на официальном сайте заявил, что 73-летний президент клуба Флорентино Перес заразился коронавирусом.

«Реал» сообщает, что президент Флорентино Перес сдал положительный результат теста на COVID-19. У него нет никаких симптомов», — сообщает пресс-служба клуба.

После 21 тура чемпионата Испании «Реал» занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на 10 очков. 6 февраля «сливочные» сыграют с «Уэской» в 22-м туре ла лиги. Начало — в 18.15 по московскому времени.