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Месси не попал в топ-10 самых дорогих игроков ведущих европейских лиг

16:58
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 европейских лиг. Десятку лучших покинул капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Стоимость 32-летнего аргентинца составляет 100,1 миллиона евро (ранее — 125,5), футболист расположился на 22-й строчке.

Лидером списка является Кильян Мбаппе («ПСЖ») — 259,2 миллиона евро. На втором месте — нападающий «Ман Сити» Рахим Стерлинг (194,7), третье — полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (179,1).

Топ-10 рейтинга самых дорогих игроков топ-5 лиг Европы выглядит следующим образом:

1. Кильян Мбаппе, («ПСЖ») — 259,2 миллиона евро;

2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 194,7;

3. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) — 179,1;

4. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — 171,1;

5. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») — 152,3;

6. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 144,9;

7. Садио Мане («Ливерпуль») — 139,2;

8. Антуан Гризманн («Барселона») — 136,4;

9. Альфонсо Дэвис («Бавария») — 133,5;

10. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 118,7.

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