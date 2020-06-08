Месси не попал в топ-10 самых дорогих игроков ведущих европейских лиг
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 европейских лиг. Десятку лучших покинул капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси.
Стоимость 32-летнего аргентинца составляет 100,1 миллиона евро (ранее — 125,5), футболист расположился на 22-й строчке.
Лидером списка является Кильян Мбаппе («ПСЖ») — 259,2 миллиона евро. На втором месте — нападающий «Ман Сити» Рахим Стерлинг (194,7), третье — полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (179,1).
Топ-10 рейтинга самых дорогих игроков топ-5 лиг Европы выглядит следующим образом:
1. Кильян Мбаппе, («ПСЖ») — 259,2 миллиона евро;
2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 194,7;
3. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) — 179,1;
4. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — 171,1;
5. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») — 152,3;
6. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 144,9;
7. Садио Мане («Ливерпуль») — 139,2;
8. Антуан Гризманн («Барселона») — 136,4;
9. Альфонсо Дэвис («Бавария») — 133,5;
10. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 118,7.