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Месси может перейти из «Барселоны» в «Манчестер Сити» Гвардьолы

06:20
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
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Нападающий Лионель Месси может перейти из «Барселоны» в «Манчестер Сити», сообщил аргентинский журналист FOX Кристиан Мартин. Это подтверждают его источники в Каталонии и Англии.

Ранее стало известно, 33-летний аргентинец приостановил переговоры о продлении контракта с каталонским клубом и может уйти из команды.

Напомним, Месси всю карьеру провел в «Барселоне». Его нынешний контракт рассчитан до 2021 года.

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