Месси может перейти из «Барселоны» в «Манчестер Сити» Гвардьолы

Нападающий Лионель Месси может перейти из «Барселоны» в «Манчестер Сити», сообщил аргентинский журналист FOX Кристиан Мартин. Это подтверждают его источники в Каталонии и Англии.

Ранее стало известно, 33-летний аргентинец приостановил переговоры о продлении контракта с каталонским клубом и может уйти из команды.

Напомним, Месси всю карьеру провел в «Барселоне». Его нынешний контракт рассчитан до 2021 года.