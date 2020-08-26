Месси может остаться в «Барселоне» при одном условии

Аргентинский нападающий Лионель Месси может остаться в «Барселоне», только при одном условии, сообщает журналист El Chiringuito TV Жосеп Педрероль.

По его информации, 33-летний аргентинец может изменить решение и продолжить выступления за «Барселону», если президент клуба Хосеп Бартомеу уйдет в отставку.

Футболист подал запрос о расторжении контракта, но в «Барселоне» ответили отказом, ссылаясь на то, что срок действия пункта о досрочном прекращении действия соглашения в одностороннем порядке истек. Ранее также появилась информация, что Месси намерен перейти в «Манчестер Сити».

Месси является воспитанником «Барселоны», за главную команду он дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за каталонский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.